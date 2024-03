Casa Branca, sede do governo dos EUA - Divulgação

Publicado 13/03/2024 17:48

Os Estados Unidos não têm indícios de que a Rússia esteja se preparando para utilizar armas nucleares na Ucrânia, garantiu nesta quarta-feira (13) a Casa Branca, em reação às últimas declarações do presidente russo, Vladimir Putin.

"Não vemos nenhum motivo para ajustar nossa própria postura nuclear, nem nenhum sinal de que a Rússia estaria se preparando para utilizar uma arma nuclear na Ucrânia", afirmou a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, após ser questionada pelos jornalistas no avião presidencial sobre as declarações de Putin, que disse estar disposto a utilizar armas nucleares no território vizinho se a soberania de seu país for ameaçada.