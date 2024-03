Chuck Schumer, líder democrata do Senado nos EUA - AFP

Publicado 14/03/2024 12:41

O líder democrata do Senado dos Estados Unidos, Chuck Schumer, pediu nesta quinta-feira (14) ao governo israelense que convoque novas eleições, em um discurso em que descreveu o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, como um "obstáculo para a paz".



"Perante esta conjuntura crítica, acredito que uma nova eleição é a única saída para permitir um processo de tomada de decisão saudável e aberto, em um momento em que tantos israelenses perderam a confiança na visão e na direção do seu governo", afirmou Schumer, o político judeu de mais alto escalão nos Estados Unidos atualmente.

Desde o início da guerra entre Israel e Hamas, os Estados Unidos foram grandes aliados militares do país do Oriente Médio. No entanto, a conduta israelense na guerra não é totalmente apoiada pelos norte-americanos.