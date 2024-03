Soldado, com cerca de 50 anos, foi levado para o hospital Soroka, em Beersheba - AFP

Publicado 14/03/2024 15:48

Um soldado israelense ficou "gravemente ferido" em um ataque com faca no sul do país nesta quinta-feira (14), informou a polícia, acrescentando que o autor do ataque morreu durante o incidente.

"Os primeiros resultados da investigação mostraram que um terrorista entrou no restaurante, esfaqueou um soldado que respondeu e o neutralizou", afirmou a polícia israelense em um comunicado.

O soldado ficou "gravemente ferido" neste ataque ocorrido em uma área comercial fora do kibutz Beit Kama.

Kobi Arush, porta-voz da polícia no sul de Israel, disse mais tarde à AFP que o agressor morreu.

O soldado, com cerca de 50 anos, foi levado para o hospital Soroka, em Beersheba, por uma unidade de emergência do Magen David Adom (MDA), o equivalente israelense da Cruz Vermelha.

Kalman Ginzburg, um dos socorristas, afirmou em comunicado do MDA que a vítima "estava inconsciente" após "levar várias facadas".

"Nós imediatamente o colocamos em uma ambulância", acrescentou, "e o transportamos para o hospital em estado grave, tentando reanimá-lo".

Segundo o comissário da polícia Yaakov Shabtai, citado em nota, o agressor, de 23 anos, "cresceu em Gaza até os 18 anos".

Ele então se estabeleceu em Israel, onde se casou, e obteve a nacionalidade israelense, acrescentou.

Este ataque e outros recentes ocorrem em um momento em que se teme o aumento das tensões durante o Ramadã devido à guerra entre o Hamas e Israel.

A guerra foi desencadeada após o ataque sem precedentes do movimento islamista palestino em 7 de outubro em território israelense, no qual morreram cerca de 1.160 pessoas, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais.

Comandos islamistas também sequestraram cerca de 250 pessoas, 130 das quais ainda estão detidas em Gaza, embora Israel estime que 32 delas tenham morrido.

Israel respondeu com uma intensa campanha de bombardeios e operações terrestres em Gaza, que deixaram pelo menos 31.341 mortos, a maioria deles civis, segundo o governo do Hamas, no poder neste território palestino desde 2007.