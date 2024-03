Restos mortais da vítima foram distribuídos em lixeiras do bairro - Reprodução

Restos mortais da vítima foram distribuídos em lixeiras do bairroReprodução

Publicado 17/03/2024 11:22 | Atualizado 17/03/2024 14:57

Um brasileiro de 36 anos, que não teve a identidade revelada, foi esquartejado pelo seu namorado na Lapa, bairro nobre de Lisboa, capital de Portugal. O autor do crime já foi preso.

O namorado da vítima, identificado como Noel Jesus Rojas Remedios, de nacionalidade espanhola, foi preso preventivamente e indiciado por homicídio qualificado, profanação e ocultação de cadáver.

Os restos mortais do homem foram encontrados na lixeira na última segunda-feira (11). O caso vinha sendo investigado e somente na última sexta-feira (15), a vítima foi identificada, através de uma tatuagem na região dos glúteos.

De acordo com o jornal português "Correio da Manhã", Remedios, de 48 anos, já teria confessado o crime.

Partes distribuídas



O crime foi cometido com duas facas. Uma delas foi utilizada para matar a vítima e outra para esquartejá-la. A parte do corpo encontrada no lixo tinha apenas da cintura para baixo dos restos mortais do brasileiro.

As partes inferiores foram as encontradas em uma lixeira pública, enquanto as demais foram espalhadas em outras lixeiras, segundo uma confissão do próprio namorado. O indiciado é espanhol e o interrogatório aconteceu com o auxílio de um tradutor.

Espanhol Noel Jesus Rojas Remedios está preso após a morte de seu namorado brasileiro Reprodução

A residência foi alvo de buscas a fim de encontrar novas provas. A motivação para o crime segue desconhecida.