Shigeichi Negishi e a 'Sparko Box', primeira versão do karaokêReprodução / Internet

Publicado 18/03/2024 09:37 | Atualizado 18/03/2024 10:20

Morreu, aos 100 anos, o japonês Shigeichi Negishi, inventor da primeira máquina de karaokê, um dos principais traços da cultura do país. Ele faleceu em 26 de janeiro, após sofrer uma queda, no entanto, a informação só foi divulgada pela família no último sábado (16) e confirmada pelo jornal norte-americano "The Wall Street Journal". Negishi criou o protótipo do aparelho em 1967, batizada de Sparko Box, após ser alvo de zombarias entre funcionários por suas habilidades como cantor.

O engenheiro, que nasceu em 29 de novembro de 1923, serviu como soldado no exército japonês durante a Segunda Guerra Mundial. Com a derrota do país, foi prisioneiro devido ao conflito por dois anos em Cingapura. Após a libertação, passou a vender câmeras e, no ano de 1956, fundou uma empresa de eletrônicos.

Onze anos depois, ao cantarolar na empresa, foi alvo de chacota entre funcionários que o zombavam pela pouca habilidade vocal. O engenheiro, então, ligou um um microfone a uma caixa de som e colocou uma base gravada acreditando que, assim, soaria melhor.

Negishi teria gostado do resultado e solicitou ao engenheiro-chefe que desenvolvesse um aparelho em que pudesse tocar uma base instrumental conectada a um microfone com amplificador e uma mesa de mixagem. No modelo final, colocou luzes que piscavam de acordo com a música. O japonês levou o aparelho, batizado Sparko Box, para casa e, após ver o sucesso entre a família, percebeu que a máquina funcionava.

O japonês adaptou o aparelho para funcionar com fitas de apoio de oito faixas, além de livretos com letras das músicas impressas. No entanto, a Sparko Box foi um fracasso de vendas e Negishi interrompeu a produção. Por esse motivo, o engenheiro nunca patenteou a criação.

Pioneirismo controverso

Durante muito tempo, houve controvérsia sobre a criação do aparelho. Um empresário japonês, Daisuke Inoue, que era contemporâneo de Negishi, também teria desenvolvido sua versão de karaokê em 1971 e instalado em boates. No entanto, o engenheiro desenvolveu o primeiro protótipo da Sparko Box, em 1967, quatro anos antes.

O karoakê, que é um dos principais traços da cultura japonesa, já passou por diversas transformações ao longo dos anos. Uma delas foi a implementação do recurso de vídeo à execução das músicas: o videokê. Essa evolução é atribuída a Roberto del Rosario, um inventor das Filipinas.

Ele patenteou, na década de 80, um sistema chamado "Minus-One" que permitia aos usuários cantar acompanhados de faixas instrumentais e, posteriormente, desenvolveu o que é considerado por muitos como o primeiro videokê. Entre os recursos agregados, estava a reprodução de vídeo juntamente com as letras das músicas.