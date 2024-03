Vaughan Gething foi eleito, nesta quarta-feira (20), primeiro-ministro do País de Gales - AFP

Publicado 20/03/2024 16:06

O trabalhista Vaughan Gething foi eleito, nesta quarta-feira (20), primeiro-ministro do País de Gales pelo Parlamento local, tornando-se a primeira pessoa negra a liderar uma das nações constituintes do Reino Unido.

Gething nasceu na Zâmbia, filho de pai galês e mãe zambiana. Agora, os líderes de três dos quatro governos do Reino Unido não são brancos, em um grande passo na normalização da diversidade no país.

O premiê do Reino Unido, Rishi Sunak, tem ascendência indiana, enquanto os pais do primeiro-ministro independentista escocês, Humza Yousaf, emigraram do Paquistão.

Além disso, a Irlanda do Norte é liderada por uma mulher, Michelle O'Neill, defensora da unificação da ilha.

O prefeito de Londres, Sadiq Khan, que busca um terceiro mandato, é filho de imigrantes paquistaneses.

Gething, um advogado de 50 anos até então ministro da Economia de Gales, sucede a Mark Drakeford, de 69 anos, que anunciou sua renúncia em dezembro após cinco anos no cargo.

O País de Gales "se torna a primeira nação da Europa a ser governada por uma pessoa negra", disse Gething após sua eleição.

"É motivo de orgulho para a Gales moderna, mas também uma grande responsabilidade para mim, que não levo levianamente", acrescentou.

O novo premiê afirmou esperar receber "insultos nas redes sociais", enfrentar "pessoas que questionam sua motivação" ou até mesmo sua nacionalidade.

Mas ele disse estar orgulhoso de liderar uma nação "cheia de esperança, ambição e unidade".

Em Gales, o governo local é autônomo em muitas questões, como saúde, educação e transporte.

Vaughan Gething foi escolhido como novo líder do Partido Trabalhista galês no sábado, em uma votação interna do partido, obtendo 51,7% dos votos contra o ministro local da Educação, Jeremy Miles.