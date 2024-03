Indonésia enfrenta um grande problema de poluição do mar e é um dos países que mais emite resíduos e marinhos - Sonny Tumbelaka / AFP

Indonésia enfrenta um grande problema de poluição do mar e é um dos países que mais emite resíduos e marinhosSonny Tumbelaka / AFP

Publicado 21/03/2024 08:42

A paradisíaca ilha indonésia de Bali enfrenta uma maré de resíduos plásticos, um problema que ocorre todos os anos provocado pelas chuvas de monção e que causa espanto entre os turistas.



A Indonésia enfrenta um grande problema de poluição do mar e é um dos países que mais emite resíduos e marinhos. Na semana passada, a praia de Kedonganan, na zona turística de Kuta, foi tomada por garrafas, copos e embalagens, arrastadas das cidades indonésias pelos ventos das monções e as chuvas.

fotogaleria

"Peço a todos os indonésios que não joguem lixo em terrenos baldios, em penhascos e rios porque o lixo acabará no mar e chegará às nossas belas praias", disse Anak Agung Dalem, diretor da agência local de proteção ao meio ambiente.



Quase 300 funcionários e seis escavadoras foram mobilizados para limpar a praia com a ajuda de uma ONG local. A visão provoca indignação entre os turistas, setor fundamental para a economia de Bali.



"Eu viajei porque ouvi dizer que era um lugar muito bom para visitar, mas o que vejo é todo esse plástico. É um verdadeiro desastre", lamenta o turista francês Denis Le Merre, procedente da Austrália.



"Acho que nunca mais voltarei", acrescenta.



Perto das escavadeiras, alguns habitantes procuram algo no lixo que esperam vender por alguns dólares.



Fenômeno anual



Todos os anos, as chuvas torrenciais arrastam montanhas de resíduos plásticos das cidades e rios da Indonésia em direção ao oceano. Alguns objetos viajam por centenas de quilômetros e acabam nas praias de Bali.



A maré de lixo é um fenômeno "que se repete" na praia de Kedonganan e em outras da região, a cada ano, devido às tempestades e ventos das monções entre os meses de novembro e março, segundo Anak Agung Dalem.



A Indonésia, um arquipélago de mais de 17.000 ilhas, se comprometeu a reduzir os resíduos plásticos no mar em 70% até 2025. Apesar das promessas, os turistas não escondem frustração.



"É horrível. Muitos turistas não viajam a Bali justamente pelo lixo", afirma Danil Kovalev, um russo que visitou a ilha em três ocasiões.



Os moradores da ilha, apesar da preocupação com a questão do lixo, acreditam que a beleza de Bali, que atrai milhões de visitantes todos os anos, prevalecerá.



"Se o lixo for retirado, este lugar ficará mais bonito de se ver e mais pessoas viajarão para cá", disse Paulina Kaka, que mora na área da praia de Kedonganan.



"O lixo que chega ao mar vem de todas as regiões. Vai levar tempo, mas vamos limpar", insiste Anak Agung Dalem, que pede paciência aos turistas.