Suspeitos teriam mantido contato com o Corpo de Voluntários Russos, classificado como "organização terrorista"Reprodução / Universidade da Virgínia

O Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB) anunciou nesta sexta-feira a detenção de sete pessoas acusadas de manter vínculos com um grupo favorável à Ucrânia que executou incursões armadas no país nos últimos dias.

Os suspeitos teriam mantido contato com o Corpo de Voluntários Russos, classificado como "organização terrorista" por Moscou, com o objetivo de "perpetrar atividades violentas contra representantes das forças de ordem, militares e estrangeiros", indicou o FBS em comunicado. Os serviços russos indicaram que impediram a criação de um "grupo criminoso" na capital.

Desde a semana passada, estes grupos reivindicaram incursões armadas nas regiões fronteiriças russas de Belgorod e Kursk. O Exército russo afirma que repeliu estes ataques. As operações aumentaram a pressão sobre as autoridades russas na região de fronteira com a Ucrânia, também sujeita a bombardeios em retaliação aos ataques russos em território ucraniano.

Na terça-feira, o presidente russo, Vladimir Putin, ordenou ao FSB uma "punição" aos combatentes russos pró-Ucrânia. Estes ataques tinham como objetivo perturbar as eleições presidenciais da semana passada, nas quais Putin, sem qualquer oposição real, garantiu um novo mandato de seis anos.

Na quinta-feira, em uma conferência de imprensa em Kiev, o Corpo de Voluntários Russos e os outros dois grupos envolvidos prometeram continuar sua luta.