Xi Jinping destacou que relações entre China e EUA influenciam o "futuro da humanidade" - ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Xi Jinping destacou que relações entre China e EUA influenciam o "futuro da humanidade"ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Publicado 27/03/2024 12:14

Pequim - O presidente da China, Xi Jinping, defendeu laços comerciais mais estreitos com os Estados Unidos durante reunião com os principais líderes empresariais norte-americanos em Pequim, que veio em um momento em que as relações bilaterais melhoram gradualmente depois de atingirem o nível mais baixo em anos.

Xi ressaltou nesta quarta-feira os laços econômicos mutuamente benéficos entre as duas maiores economias do mundo, apesar das pesadas tarifas impostas pelo EUA a importações chinesas e de acusações de Washington sobre influência indevida do Partido Comunista, barreiras comerciais injustas e roubo de propriedade intelectual.

A economia chinesa vem lutando para se recuperar das severas restrições adotadas durante a pandemia de covid-19, que foram removidas apenas no fim de 2022, mas Xi afirmou que a China voltou a contribuir para o crescimento econômico mundial.

"As relações sino-americanas são uma das relações bilaterais mais importantes do mundo. O fato de China e EUA cooperarem ou entrarem em confronto tem influência no bem-estar dos dois povos e no futuro e destino da humanidade", disse Xi, segundo a agência de notícias oficial chinesa Xinhua.

Os participantes da reunião incluíram o Stephen A. Schwarzman, o bilionário fundador da empresa de investimentos Blackstone.

"Os respectivos sucessos da China e dos EUA criam oportunidades um para o outro", acrescentou Xi, também de acordo com a Xinhua. "Desde que ambos os lados se vejam como parceiros, se respeitem, coexistam pacificamente e se unam para assegurar ganhos recíprocos, as relações entre China e EUA irão melhorar".