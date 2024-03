Área foi isolada pela polícia - Reprodução/ABC

Publicado 28/03/2024 07:45

EUA - Quatro pessoas, incluindo uma adolescente, morreram e pelo menos cinco ficaram feridas depois que um homem esfaqueou vários pedestres na cidade americana de Rockford, informou a polícia do estado de Illinois.

Os esfaqueamentos ocorreram na tarde de quarta-feira (27), segundo um comunicado divulgado pela polícia, que também informa a detenção de um suspeito de 22 anos.

A nota não apresenta as motivações do ataque. A cidade de Rockford fica 150 quilômetros ao noroeste de Chicago, capital do estado.

As vítimas fatais são uma adolescente de 15 anos, uma mulher de 63 e dois homens, de 49 e 22 anos, segundo a polícia.