Publicado 30/03/2024 11:27

O Papa Francisco deve participar da Vigília Pascal deste sábado (30), segundo informação do Vaticano. A cerimônia é umas das mais importantes do calendário católico. A presença do pontífice era motivo de apreensão após o cancelamento da aparição do religioso na Via Crúcis, nesta sexta-feira, no Coliseu de Roma , para 'preservação da saúde', segundo divulgou a instituição.