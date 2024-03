Amanda Richmond Rogers morreu tentando salvar seu cão - Reprodução

Amanda Richmond Rogers morreu tentando salvar seu cãoReprodução

Publicado 31/03/2024 09:12

O corpo de Amanda Richmond Rogers, estadunidense que pulou em águas gélidas do Alaska para salvar seu cachorro, foi encontrado abraçado ao animal. A mulher, que é mãe de quatro filhos, tinha 45 anos e estava desaparecida desde dezembro.

De acordo com o jornal "Alaska's News Source", uma pessoa notificou a Polícia de Anchorage, cidade do ocorrido, no domingo (24), sobre os restos mortais de uma pessoa falecida no bairro Eagle River.

Um despacho da polícia informou que o corpo de uma mulher foi recuperado do rio e levado ao Instituto Médico Legal do Estado para identificação e determinação da causa da morte.

Amanda Richmond Rogers deixa quatro filhos Reprodução

A família informou que as autoridades garantiram, na última terça-feira (26), que os restos mortais encontrados eram dela. Na ocasião, Amanda viu que um de seus cães caiu no gelo e correu para salvá-lo.

A irmã de Amanda, Jennifer Richmond, confirmou que foi encontrada com o cachorro nos braços e que, para seus filhos, "ela realmente morreu como uma heroína".