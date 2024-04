Jayalalithaa e Karunanidhi foram 'ressuscitados' durante a campanha eleitoral para as próximas eleiçõesn na Índia - Reprodução

Publicado 03/04/2024 10:23

A Inteligência Artificial (IA) invadiu a campanha eleitoral nacional na Índia este mês, ressuscitando políticos já falecidos ou expondo candidatos em vídeos manipulados digitalmente.



O exemplo mais notável é o de Tamil Nadu, estado do sul do país onde a oposição utilizou um vídeo gerado por IA da atriz e política J. Jayalalithaa, falecida em 2016, para criticar o governo local. O partido no poder respondeu com um vídeo de seu ex-adversário M. Karunanidhi, falecido em 2018, no qual elogia seu filho, M.K. Stalin, o atual ministro-chefe do estado.

மாண்புமிகு இதயதெய்வம் புரட்சித்தலைவி அம்மா அவர்களின் 76வது பிறந்தநாள் விழாவினை முன்னிட்டு,



O uso de figuras "muito carismáticas" é uma nova forma de conquistar audiências, declarou à AFP Senthil Nayagam, fundador da sociedade Muonium, responsável pela mídia criada digitalmente que ressuscitou Karunanidhi.



Com a ampliação da internet nas áreas rurais, onde vive mais da metade dos 800 milhões de usuários do país, as mensagens políticas passam a ser difundidas de forma mais eficaz e barata do que com comícios tradicionais, diz Nayagam.



"É difícil atrair multidões", afirma ele.



Mas a tecnologia pode ser utilizada para desinformar, o que constitui "uma ameaça grave à democracia e às instituições sociais", alertou em novembro o ministro das Comunicações do país, Ashwini Vaishnaw. Este recurso pode reproduzir tão bem a voz e a imagem de um político que os eleitores mal conseguem distinguir o verdadeiro do falso.



"A IA pode se tornar a ferramenta de desenvolvimento mais importante do século XXI e também pode desempenhar o papel mais importante na destruição do século XXI", declarou o primeiro-ministro Narendra Modi.



Apesar disso, seu partido, BJP, foi um dos primeiros a utilizar estas ferramentas para fazê-lo aparecer virtualmente em comícios.



Aumento de pedidos de IA

Divyendra Jadoun, criador de produtos de IA para a empresa The Indian Deepfaker, notou um "enorme aumento" dos pedidos deste tipo e reconhece que "uma grande parte do país" não entende esta tecnologia e acredita fielmente em seus conteúdos.



"Temos a tendência de verificar apenas os vídeos que vão contra nossas ideias pré-concebidas", afirmou.



A ferramenta também é utilizada para zombar de adversários políticos. O Congresso, o principal partido da oposição, divulgou um vídeo alterado digitalmente no qual Modi canta uma música sobre suas supostas ligações com empresários poderosos.