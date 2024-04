Hamas muda as exigências e dificulta o cessar-fogo na Faixa de Gaza - AFP

Publicado 16/04/2024 14:46

A declaração de um cessar-fogo em Gaza foi adiada novamente. Segundo o jornal The Times of Israel, o grupo terrorista Hamas mudou suas exigências, após o governo de Benjamin Netanyahu ter aceitado suspender os ataques por seis semanas, aumentar o número de autorizações para a entrada de caminhões com ajuda humanitária na área do conflito e concordar com a libertação de 900 presos palestinos — inclusive condenados por assassinatos. Em troca, o Hamas libertaria os 40 israelenses mantidos como reféns deste outubro.

De acordo com o jornal israelense, o Hamas mudou os termos do cessar-fogo. Agora o grupo terrorista exige a libertação de mais de 2 mil prisioneiros palestinos e só aceita soltar 20 dos reféns. A nova proposta foi recusada por Israel.

As negociações para o cessar-fogo se intensificaram nas últimas semanas. Governos da Europa e dos Estados Unidos vêm pressionando para que haja a suspensão dos ataques na Faixa de Gaza. A medida, segundo analistas políticos, diminuiria as tensões no Oriente Médio. O conflito pode entrar em uma escalada de violência, caso o Irã decida declarar guerra contra Israel.