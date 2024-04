Policiais forenses examinam a cena do crime - AFP

Publicado 30/04/2024 10:57 | Atualizado 30/04/2024 11:08

Um adolescente de 13 anos morreu e outras quatro pessoas, incluindo dois policiais, ficaram feridas após um homem atacar pedestres com uma espada no leste de Londres nesta terça-feira, 30, informou a polícia.

O agressor, de 36 anos, foi preso, segundo as forças policiais, que indicaram que o incidente "não parecer estar vinculado ao terrorismo". Os feridos foram levados ao hospital, afirmou Stuart Bell, uma autoridade policial.

Os dois agentes foram operados devido a lesões "consideráveis", acrescentou, mas já estão fora de perigo, assim como outras duas vítimas. O menor de idade, porém, não resistiu aos ferimentos.

"É com grande tristeza que posso confirmar que um dos feridos no ataque, um menino de 13 anos, morreu. Ele foi levado ao hospital depois de ser esfaqueado e infelizmente faleceu pouco depois", disse Bell à imprensa.

A polícia recebeu uma ligação "pouco antes das 07h" para se deslocar a uma estação de metrô na zona de Hainault onde, segundo testemunhas, "várias pessoas foram apunhaladas".

"Um homem foi preso com uma espada", afirmou o comunicado, especificando que, segundo testemunhas, o suspeito atacou transeuntes "e dois policiais".

Imagens publicadas nas redes sociais e recolhidas pela mídia britânica mostravam um homem branco, vestindo calça preta e um moletom amarelo com capuz, espada na mão, andando de forma irregular em frente às casas, enquanto carros da polícia cercavam o local.

Testemunhas relataram ter ouvido gritos. "O ataque não parece estar vinculado ao terrorismo", disse Ade Adelekan, um oficial da polícia citado no comunicado.

O primeiro-ministro conservador, Rishi Sunak, criticou um "incidente terrível". "Tal violência não tem lugar nas nossas ruas", escreveu na rede social X. O prefeito de Londres, Sadiq Khan, disse estar "absolutamente devastado" com o ataque.

Os ataques com facas e espadas estão aumentando no Reino Unido. Segundo dados oficiais, no ano passado aumentaram 7%, para quase 50 mil, na Inglaterra e no País de Gales.

Em Londres, aumentaram 20%, com 14.577 ataques registrados, voltando aos níveis anteriores à pandemia de coronavírus.

Na semana passada, Sunak criticou a política de segurança do prefeito de Londres, nas vésperas das eleições municipais marcadas para esta quinta-feira.