Ebrahim Raisi, presidente do Irã - AFP

Ebrahim Raisi, presidente do IrãAFP

Publicado 19/05/2024 11:17 | Atualizado 19/05/2024 11:39

Um helicóptero da Presidência iraniana sofreu um acidente neste domingo (19). Segundo a TV estatal local, a aeronove com Ebrahim Raisi a bordo precisou fazer um pouso forçado. O mandatário havia viajado para Jolfa, a cerca de 600 quilômetros de Teerã, no noroeste do país.

A agência estatal IRNA informou depois que Raisi, assim como o ministro das Relações Exteriores, Hossein Amir-Abdollahian, estavam entre os passageiros. O chefe de Estado estava na província do Azerbaijão Oriental, onde inaugurou uma barragem ao lado do presidente do Azerbaijão, Ilham Aliev, na fronteira entre os dois países.



A televisão estatal indicou que uma espessa neblina dificultava as buscas na região montanhosa. Raisi, um aiatolá de 63 anos, é presidente do Irã desde 2021. Um correspondente da IRNA afirmou que equipes de resgate e socorro foram enviadas para a área e as operações de busca continuam.

*Em atualização

*Com informações da AFP