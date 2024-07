Emmanuel Macron, presidente da França - Sarah Meyssonnier / POOL / AFP

Publicado 08/07/2024 07:55 | Atualizado 08/07/2024 08:19





Após a vitória da oposição de esquerda em eleições muito disputadas, Attal se reuniu nesta segunda com Macron para

O presidente da França, Emmanuel Macron, pediu nesta segunda-feira, 8, a seu primeiro-ministro Gabriel Attal que continue no cargo "no momento" para "garantir a estabilidade" da França, após as eleições legislativas e a menos de três semanas dos Jogos Olímpicos, anunciou a presidência.Após a vitória da oposição de esquerda em eleições muito disputadas, Attal se reuniu nesta segunda com Macron para apresentar sua renúncia e o presidente "o agradeceu" por liderar a aliança de centro-direita nas eleições, acrescenta um comunicado.

A aliança Juntos, de Attal e do presidente Emmanuel Macron, ficou em segundo lugar. Contrariando as pesquisas, a direita radical, liderada pelo Reagrupamento Nacional (RN), de Marine Le Pen e Jordan Bardella, acabou em terceiro, atrás do bloco do presidente.

A coalizão de esquerda Nova Frente Popular (NFP) obteve cerca de 190 dos 577 assentos da Assembleia Nacional (câmara baixa), seguida pela aliança de centro-direita do presidente Emmanuel Macron com uns 160 e o partido de extrema-direita RN e seus aliados com mais de 140.



Os resultados representam um revés para a líder de extrema-direita Marine Le Pen, que embora ganhe deputados, falha em seu objetivo de alcançar uma maioria, inclusive absoluta, que as projeções consideravam possível há apenas alguns dias.