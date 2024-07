Hajjar foi acusado na sexta-feira (12) de mutilar e ocultar o cadáver de Suzan Christian Barbosa Ferreira - Reprodução

Hajjar foi acusado na sexta-feira (12) de mutilar e ocultar o cadáver de Suzan Christian Barbosa FerreiraReprodução

Publicado 18/07/2024 09:22 | Atualizado 18/07/2024 11:31

Um homem de 57 anos está preso nos EUA acusado de mutilar e ocultar o cadáver da brasileira Suzan Christian Barbosa Ferreira , de 42 anos, na região de Detroit, em Michigan.

Segundo a Fox 2 Detroit, Fareed George Hajjar foi detido 9 de julho e acusado na última sexta-feira (12). Ele foi preso em Dearborn, no estado americano do Michigan, após o GPS do celular da vítima levar a polícia até a casa do suspeito. Suzan foi encontrada morta em Northfield Township, na estrada Earhart Road, em 30 de junho.

"Nossos policiais trabalharam dia e noite com Northfield Township para identificar, desenvolver uma pessoa de interesse e reunir evidências suficientes para apresentar o caso ao gabinete do promotor. Embora tenhamos obtido algumas acusações neste caso, esta continua sendo uma investigação em andamento e muito ativa", disse o comandante da polícia de Dearborn, Timothy McHale.

De acordo com a família da brasileira à imprensa americana, Suzan, que é mãe de dois filhos, estava de férias na região quando desapareceu. Os parentes também afirmam não saber a ligação dela com Hajjar. No início de julho, eles iniciaram uma campanha de arrecação para trazer o corpo ao Brasil e já arrecaradaram R$ 50 mil de uma meta de R$ 70 mil. Itamaraty diz prestar apoio com a documentação, mas os custos com o corpo são responsabilidade dos familiares.

"Suzan estava nos Estados Unidos quando sua vida foi interrompida de forma cruel e abrupta. Após sete dias desaparecida, ela foi encontrada sem vida em uma área rural dos EUA. Como os custos para trazer o corpo são altos e nossa família não dispõe desses recursos, pedimos gentilmente sua colaboração para que possamos dar um último adeus à nossa querida irmã", escreveu a criadora da vaquinha, Roberta Ferreira.

*Com informações do Estadão Conteúdo