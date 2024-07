Polícia trabalha com a hipótese de incêndio criminoso - Valery Hache / AFP

Publicado 18/07/2024 09:44

Sete pessoas, incluindo três crianças e um adolescente, morreram durante um incêndio, provavelmente de origem criminosa, em um edifício residencial de Nice, sudeste da França, na noite de quarta-feira (17). O prédio foi construído em 1977 e passou por uma reforma na década de 2000.

As chamas destruíram um apartamento no sétimo e último andar de um edifício em um bairro da zona oeste da cidade, cenário de atividade relacionada ao narcotráfico. Três crianças, de 5, 7 e 10 anos, e três adultos morreram no local, informou o prefeito do departamento dos Alpes Marítimos, Hugues Moutouh.Além disso, um adolescente de 17 anos morreu ao pular a janela para tentar escapar das chamas. Um homem de 47 anos, que também pulou do apartamento, está gravemente ferido, segundo o prefeito. Outras duas pessoas foram hospitalizadas em "relativa emergência", informaram os bombeiros.O corpo de bombeiros recebeu um alerta durante a madrugada e conseguiu resgatar várias pessoas que estavam no local. O vice-prefeito de Nice, Anthony Borré, disse que imagens das câmeras de segurança mostram três pessoas encapuzadas no local quando o incêndio começou.O primeiro-ministro francês, Gabriel Attal, e o ministro do Interior, Gérald Darmanin, pretendem viajar para a cidade. O presidente Emmanuel Macron agradeceu às equipes de emergência e expressou solidariedade às vítimas.