Publicado 18/07/2024 12:17 | Atualizado 18/07/2024 12:25

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, cometeu outra gafe ao tentar citar o nome do secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin. Em entrevista exibida na noite desta quarta-feira, 17, pelo "Entertainment Television" (BET), principal canal de TV com viés afro-americano no país, o democrata balbucia e chama Austin de "homem negro".

"É tudo uma questão de tratar as pessoas com dignidade. (...) Eu nomeei o secretário de Defesa, um homem negro", disse durante a entrevista. "Nomeei Ketanji Brown", acrescentou, referindo-se à sua nomeação em 2022 da juíza da Suprema Corte Ketanji Brown Jackson, a primeira mulher negra na Suprema Corte.



Não ficou claro se Biden esqueceu o nome de Austin ou se estava simplesmente se referindo amplamente a membros da administração e nomeados que são negros.

Lloyd Austin é um dos militares mais graduados do país norte-americano. Elen comandou as tropas dos EUA no Iraque entre 2010 e 2011, foi comandante do Comando Militar Central dos Estados Unidos sob o governo Barack Obama e comanda hoje o maior ativo militar em todo o planeta — sob as ordens de Joe Biden, que o tem no gabinete desde a sua posse, em janeiro de 2021.

Instead, he simply calls him, "The Black man." pic.twitter.com/3AHz32EEgM — Daily_digest (@Daily_digest7) July 18, 2024 Em outro momento da entrevista, o democrata disse que consideraria se retirar da corrida presidencial se desenvolvesse uma condição médica que o impedisse de servir. "Se eu tivesse algum problema médico, os médicos vinham e diziam: 'Eu tenho esse problema, aquele problema'", comentou.

"Mas eu cometi um erro grave em todo o debate e, veja, quando eu concorri originalmente, você deve se lembrar, eu disse que seria um candidato de transição. Eu pensei que seria capaz de passar disso, para passar para outra pessoa. Mas eu não esperava que as coisas ficassem tão, tão, tão divididas", acrescentou.

Biden já chegou a admitir que tem dificuldade com nomes e costuma confundir pessoas, em resposta à repercussão negativa de outras duas gafes graves cometidas neste mês. O presidente norte-americano, primeiramente, evocou o presidente russo Vladimir Putin ao chamar Volodymyr Zelenski e, posteriormente, durante sua coletiva de imprensa, chamou Donald Trump de seu vice-presidente, confundindo o rival com Kamala Harris.

O democrata enfrenta forte pressão para que desista da corrida presidencial, mas afirma que não vê a mesma cobrança da imprensa com Donald Trump, relembrando quando o ex-presidente confundiu sua oponente republicana, a ex-governadora da Carolina do Sul Nikki Haley, com a deputada Nancy Pelosi, ex-presidente democrata da Câmara.