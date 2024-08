Aranha-violinista possui este nome por causa de uma mancha em formato de violino no seu corpo - Reprodução / X

Publicado 19/08/2024 10:10 | Atualizado 19/08/2024 10:13

O jovem Giuseppe Russo, de 23 anos, sofreu choque séptico, falência geral dos órgãos e morreu um mês após ser picado por uma aranha-violinista em Collepasso, cidade da província de Lecce, na Itália. A informação é da agência de notícias "Ansa".

Segundo a publicação, no início, a mordida, feita na sua perna direita, foi assintomática e indolor, o que o fez pensar ter sido uma picada de mosquito. No entanto, horas depois, apareceu no local uma lesão que causou formigamento e coceira. Então, um abcesso se formou e o levou a amputar o membro.

Com o agravamento do quadro, ele foi transferido do Hospital de Lecce para a Policlínica da cidade de Bari, na Região Apúlia, também ao sul da Itália, mas não resistiu e faleceu no último sábado (17).

"Há notícias de tirar o fôlego e é difícil encontrar as palavras certas para expressar proximidade e condolências a uma família que de repente e muito cedo perde um filho. Toda a nossa comunidade está comovida pela dor que atingiu [os pais] Antonio e Rosaria pela perda do querido Giuseppe", afirmou a prefeita de Collepasso, Laura Manta.

Sobre a aranha-violinista

A Loxosceles reclusa é chamada de aranha-violinista e possui este nome por causa de uma mancha em formato de violino em seu corpo. Ela é uma espécie venenosa encontrada principalmente em países mediterrâneos e em partes da Ásia e América do Norte. No Brasil, há diversas espécies de Loxosceles, como a aranha-marrom.

Os sintomas envolvem dores na região atingida, seguida de febre, dores no corpo e calafrios. Como esses indícios só aparecem horas após a picada, é difícil associar o ferimento a uma mordida desta aranha. Portanto, em caso de suspeita, o atendimento médico urgente é essencial.

Estes animais podem ser encontrados no ambiente residencial, atrás de móveis, rodapés, sótãos, porões, caixas de papelão e dentro de sapatos ou roupas de cama.