Natalie Stichova era atleta do clube Sokol Pribram, da República Tcheca - Reprodução / Redes sociais

Publicado 27/08/2024 10:12

A ginasta tcheca Natalie Stichova, de 23 anos, morreu durante passeio na montanha de Tegelberg, na Alemanha, após cair de uma altura de quase 80 metros. Segundo relatos, ela estava tentando tirar uma selfie no momento do acidente. A esportista foi resgatada com vida e transportada de helicóptero para um hospital próximo, mas sofreu muitos danos cerebrais, fazendo a família optar por desligar os aparelhos médicos.

Natalie estava realizando uma visita turística ao Castelo de Neuschwanstein, na Alemanha, local que inspirou a criação do conto "A Bela Adormecida" e que fica nas proximidades da região em que aconteceu a fatalidade.

No momento da queda, que aconteceu no último dia 15 de agosto, ela estava com o namorado e duas amigas. Ao jornal inglês "The Sun", uma delas, que não quis ser identificada, disse que "nunca descobriremos se ela escorregou ou se um pedaço da rocha se quebrou". A mulher faleceu na última quarta-feira (21).

A ginasta era do clube Sokol Pribram, que expressou suas condolências nas redes sociais. "Nossos mais sinceros sentimentos a toda a família e amigos próximos e enviando muita força e apoio", afirmou a instituição em comunicado.