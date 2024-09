Natal será comemorado em outubro na Venezuela - Reprodução / Instagram

Publicado 03/09/2024

O presidente da Venezuela Nicolás Maduro se colocou em mais uma polêmica na noite desta segunda-feira (2). Durante um programa de auditório, na Globovisión, canal oficial do governo, Maduro anunciou a antecipação da comemoração do Natal no país para 1º de outubro como forma de agradecimento ao povo.

"Chegou setembro. O mês de número nove. E o mês de setembro está chegando com boas notícias porque de janeiro a agosto o que houve foi crescimento econômico. Setembro é sempre lindo e já cheira a Natal. Tem cheiro de Natal", iniciou Maduro.

"É por isso que este ano, em homenagem a vocês, em agradecimento a vocês, vou decretar a antecipação do Natal para o dia 1º de outubro. Em primeiro de outubro começa o Natal. O Natal chegou para todos com paz, felicidade e segurança", finalizou o presidente venezuelano.

A decisão do presidente, para comemorar o crescimento econômico, acontece em meio a uma série de polêmicas envolvendo os resultados das eleições venezuelanas, questionado por líderes internacionais e opositores, que declararam Maduro como o vencedor. Depois de quase dois meses, as atas de votação ainda não foram divulgadas pelo presidente.

Natal já foi antecipado na Venezuela

Esta não é a primeira vez que Maduro antecipa as comemorações do Natal na Venezuela. Em 2013, o presidente assinou um termo que mudava a data para 1º de novembro. Na época, a medida foi feita para garantir, segundo ele, "felicidade para o povo".

Em 2020, em meio a pandemia de covid-19, a data foi antecipada para 15 de outubro. A antecipação foi vista como uma tentativa de desviar a atenção dos problemas enfrentados pela Venezuela no período.

No ano seguinte, em 2021, o Natal também foi antecipado por Maduro para outubro na Venezuela. A comemoração aconteceu no dia 4.