Donald Trump, ex-presidente dos EUA e candidato à reeleiçãoAFP

Publicado 16/09/2024 07:25

Donald Trump foi alvo de uma aparente tentativa de assassinato no domingo (15) na Flórida, informou o FBI, mas está "são e salvo", segundo a campanha do candidato republicano à Presidência e as forças de segurança.O Serviço Secreto confirmou que um ou mais de seus agentes "abriram fogo contra um homem armado" próximo aos limites do campo de golfe de Trump em West Palm Beach. Perto do local onde Trump estava, os agentes encontraram um rifle AK-47 com mira telescópica, duas mochilas e uma câmera GoPro.O suspeito fugiu em um carro preto, mas uma testemunha ajudou a polícia a identificar o veículo, e as autoridades conseguiram prender o motorista."Temos no momento alguém sob custódia que é um possível suspeito", informou o xerife do condado de Palm Beach, Ric Bradshaw, em uma coletiva de imprensa.A imprensa americana identificou o atirador como Ryan Wesley Routh, um construtor autônomo de moradias de 58 anos do Havaí, com um amplo histórico de detenções e crítico de Trump nas redes sociaisTrump estava jogando no seu campo de golfe, próximo à sua residência em Mar-a-Lago, durante um dia de descanso da campanha presidencial, de acordo com vários meios de comunicação."O presidente Trump está são e salvo após os disparos ocorridos nas proximidades", informou o diretor de campanha do magnata, Steven Cheung, em um comunicado.O próprio Trump declarou em uma mensagem para arrecadar fundos para a campanha: "Não tenham medo! Estão são e salvo e ninguém foi ferido. Graças a Deus!".O ex-presidente (2017-2021) já havia sido vítima de um atentado em 13 de julho, enquanto discursava em um comício ao ar livre em Butler, Pensilvânia.As autoridades que participaram da coletiva de imprensa neste domingo não confirmaram se o agressor realmente disparou na direção do ex-presidente, mas os agentes do Serviço Secreto confrontaram o suspeito."Não estamos certos neste momento se o indivíduo conseguiu disparar contra nossos agentes", disse Rafael Barros, do FBI.