Tito Jackson, músico que fazia parte do Jackson 5 - Leon Neal/AFP

Publicado 16/09/2024 08:01 | Atualizado 16/09/2024 08:36

Tito Jackson, um dos irmãos que fazia parte do grupo Jackson 5, morreu segundo sua família em uma publicação feita nesta segunda-feira (16). O irmão de Michael Jackson tinha 70 anos.

O comunicado não informou como e quando exatamente o artista morreu. Tito fez muito sucesso ao lado dos irmãos Jackie, Jermaine, Randy, Marlon e Michael na década de 1970. A banda ajudou a lançar a carreira solo de Michael Jackson.

Jackson 5 fez muito sucesso nos EUA e foi o precursor da carreira solo de Michael Jackson Divulgação

Taj, Taryll e TJ, filhos do cantor, possuem o próprio grupo musical. Confira a publicação feita por eles na rede social do grupo:

"É com pesar que anunciamos que nosso querido pai, Tito Jackson, membro do Hall da Fama do Rock & Roll, não está mais entre nós. Estamos chocados, tristes e com o coração partido. Nosso pai era um homem incrível que se preocupava com todos e com seu bem-estar. Alguns de vocês podem conhecê-lo como Tito Jackson do lendário Jackson 5, alguns podem conhecê-lo como 'Coach Tito' ou alguns o conhecem como 'Poppa T'. Independente disso, sua falta será tremendamente sentida. Será para sempre a 'Hora do Tito' para nós. Por favor, lembrem-se de fazer o que nosso pai sempre pregou: 'Amar uns aos outros'. Nós amamos vocês, papai. Seus meninos, Taj, Taryll e TJ", diz a publicação.

Tito Jackson era o segundo mais velho da banda, atrás apenas de Jackie Jackson. Em entrevistas, ele se descrevia com o Jackson 'mais agitado'. Enquanto isso, Michael dizia ser o Jackson 'mais magro'.

Tito e Michael participaram do grupo Jackson 5 Divulgação