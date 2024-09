Lorenzo Carbone, de 50 anos, confessou ter enforcado a própria mãe - Reprodução / Pomeriggio5

Lorenzo Carbone, de 50 anos, confessou ter enforcado a própria mãeReprodução / Pomeriggio5

Publicado 25/09/2024 12:01 | Atualizado 25/09/2024 12:02

O italiano Lorenzo Carbone, de 50 anos, confessou, em entrevista ao vivo para a televisão local nesta segunda-feira (23), o assassinato da sua mãe, Loretta Levrini, de 80 anos, que sofria de demência. Ele estava desaparecido desde o último domingo (22), quando o corpo da mulher foi encontrado por um membro da família.

"Eu a estrangulei, não sei porque fiz isso. De vez em quando, ela me deixava com raiva", disse Carbone para o jornalista Fabio Giuffrida, do talk show "Pomeriggio5". Ele foi encontrado pelo repórter, que fazia a cobertura do caso, próximo à cidade de Módena, ao norte do país, e estava "visivelmente abalado", conforme a mídia local.

Críticas

A gravação foi ao ar minutos depois, o que gerou controvérsias e debates sobre ética jornalística. Repórteres de outros veículos criticaram o canal por publicar a entrevista, em que o homem estava em "visível estado de confusão". "Este não é o nosso trabalho. Rasgando o código de ética, estamos chegando ao fundo do poço", afirmou Gaia Tortora, diretora de mídia do canal TG La7.

Em resposta às críticas, a apresentadora Myrta Merlino declarou ao jornal "Corriere della Sera" que ligou para a polícia para saber se poderia transmitir a fala de Lorenzo. "Tive pouco tempo para decidir. Só me importa uma coisa: que não prejudique a investigação. O homem era procurado. A polícia foi chamada e me autorizou a transmitir as imagens da entrevista", explicou.