Jennifer Maedge e seu marido, Richard - Reprodução / Facebook

Publicado 13/10/2024 08:40 | Atualizado 13/10/2024 08:44

Uma mulher encontrou o corpo do seu marido, que estava desaparecido há oito meses, dentro de um armário na casa deles em Illinois, Estados Unidos. Uma análise forense confirmou que ele cometeu suicídio. A reportagem foi publicada pelo jornal "El Tiempo" nesta quinta-feira (10).

O sumiço aconteceu em 27 de abril de 2022. Jennifer Maedge, atualmente com 50 anos, relatou que seu marido, Richard, enviou uma mensagem de texto pela manhã deste dia dizendo que "não estava se sentindo bem" e que "voltaria para casa mais cedo". Ao chegar, ela viu o carro do homem na garagem, mas não o encontrou, e decidiu alertar as autoridades.

Os agentes realizaram diversas buscas, inclusive com o apoio de cães farejadores, mas não conseguiram encontrar Richard. Um forte cheiro era perceptível pela casa e persistiu por meses, mas Jennifer acreditou que era um problema de encanamento. Ela chegou a chamar um encanador, que não conseguiu identificar qual era a origem do odor.

A mulher seguiu sua vida, mas não deixou de buscar indícios sobre o que teria acontecido. Ela revisou diários e cadernos do marido, buscando alguma pista sobre o seu paradeiro, segundo a revista "People".

Meses depois, em 11 de dezembro de 2022, Jennifer se preparava para o Natal. Ao procurar por decorações para as festas, ela encontrou o corpo do marido em um armário oculto, embaixo das escadas da casa. "Decidi montar a árvore de Natal e estava procurando uma sacola com os enfeites. Foi então que o encontrei. Ele havia se suicidado", contou.

A autópsia não encontrou sinais de violência que indicassem acidente ou homicídio. Portanto, o relatório do legista do condado confirmou que Richard cometeu suicídio.

Ainda de acordo com o relatório, a presença de animais de estimação na residência dificultou as buscas policiais por confundir os odores. "Tínhamos quatro cachorros e um gato em casa, o que dificultava identificar os cheiros. Além disso, eu estava com problemas nas vias nasais na época, o que tornou ainda mais difícil perceber o que estava acontecendo", afirmou Jennifer.

"Eu sei que ele não gostaria que eu me afundasse em sua perda ou na sua morte, então preciso encontrar uma forma de seguir em frente", concluiu a viúva.