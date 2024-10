Os filhos, netos e bisnetos da mulher acompanharam sua aterrisagem - Reprodução / Kode

Publicado 28/10/2024 12:30

Uma mulher do Missouri, nos Estados Unidos, comemorou seu aniversário de 90 anos saltando de paraquedas a mais de 3000 metros de altura, enquanto sua família a observava. As informações são do New York Post.

"Você está meio que perto do céu enquanto está lá em cima", disse Eleanor Mann ao Kode.

Há 20 anos, ela saltou pela primeira vez de paraquedas, quando completou seus 70 anos, e prometeu para si mesma que, se chegasse aos 90, faria novamente.

"Eu apenas pensei que era uma coisa interessante de se fazer e adorei. Flutuar no ar era simplesmente maravilhoso", declarou Mann.

Seus filhos, netos e bisnetos acompanharam o pulo e a aplaudiram quando ela aterrissou. "É uma bênção que eles me amem tanto, que tomem seu tempo e dirijam de tão longe", disse a idosa.

O proprietário do Ozarks Skydive Center, empresa que organizou o salto de Mann, Bryan Wolford, declarou que "ama" ver clientes mais velhos realizarem o salto.

"Nós amamos isso. Por mais que gostemos de compartilhar o esporte com todos, adoramos ver essas pessoas saírem. É uma coisa especial para eles", disse Wolford.

"E quando podemos compartilhá-lo com alguém aos 90 anos, isso é muito legal.", acrescentou o proprietário.

Wolford ainda declarou que a pessoa mais velha a saltar com sua organização tinha 96 anos.

Segundo o Guinness World Records, a pessoa com mais idade a pular de paraquedas é Alfred Blaschke, um texano que mergulhou aos 106 anos, em 27 de novembro de 2023.