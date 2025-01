Brasileira Linda de Sousa foi condenada por fazer sexo com detento - Reprodução

Brasileira Linda de Sousa foi condenada por fazer sexo com detentoReprodução

Publicado 07/01/2025 09:40

A brasileira Linda de Sousa Abreu, que trabalhava como agente penitenciária no Reino Unido, foi condenada a 15 meses de prisão após ser flagrada tendo relações sexuais com um detento. A sentença foi proferida nesta segunda-feira (6).

O caso aconteceu no presídio de Wandsworth, em Londres. Linda foi identificada por outros funcionários da prisão em um vídeo que foi compartilhado e se tornou viral no país. A filmagem aconteceu entre os dias 26 e 28 de junho.

A mulher, de 30 anos, foi presa no Aeroporto de Heathrow. Ela embarcaria para Madri, na Espanha, junto de seu pai no dia 29 de junho. Linda já havia se declarado culpada por má conduta em cargo público. As informações são do site britânico "BBC".

Após a prisão, uma câmera corporal da funcionária mostrou que ela já havia tido relações sexuais com aquele criminoso em outra ocasião. O juiz Martin Edmunds utilizou a prova para alegar que o vídeo viral não era um caso isolado.