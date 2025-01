Desde o início dos incêndios, pelo menos 11 pessoas foram mortas e autoridades disseram esperar que o número aumente - AFP

Desde o início dos incêndios, pelo menos 11 pessoas foram mortas e autoridades disseram esperar que o número aumenteAFP

Publicado 11/01/2025 08:59

Com ventos mais calmos em Los Angeles, nos Estados Unidos, os bombeiros conseguiram ganhar um controle maior sobre os incêndios na região e famílias começaram a visitar suas casas que foram queimadas. No entanto, na sexta-feira à noite, novos alertas de fuga foram emitidos, por conta de novas ameaças de fogo enquanto o lado leste do incêndio Palisades se espalhava e se aproximava de uma rodovia interestadual.

Foi montado um centro onde as vítimas do desastre podem relatar os desaparecidos. Desde o início dos incêndios, pelo menos 11 pessoas foram mortas e autoridades disseram esperar que o número aumente, à medida que cães farejadores avançam pelos bairros que foram devastados.

O fogo já queimou mais de 12.000 estruturas na Califórnia, dentre elas casas, prédios, empresas e veículos. Nenhuma causa foi identificada para os incêndios.