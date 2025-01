Guerra entre as nações começou em outubro de 2023 - AFP

Publicado 19/01/2025 08:21 | Atualizado 19/01/2025 08:30

O movimento islamista palestino Hamas disse, neste sábado (18), que Israel fracassou em seus objetivos bélicos "agressivos". O comentário aconteceu poucas horas antes da entrada em vigor, neste domingo (19), de um acordo de trégua em Gaza após mais de 15 meses de guerra.



Israel "não conseguiu atingir seus objetivos agressivos e só conseguiu cometer crimes de guerra que desonram a humanidade", disse o movimento em um comunicado.

Netanyahu não descarta retomada da guerra

É "um cessar-fogo provisório" e "se for necessário, nos reservamos o direito de retomar a guerra com apoio americano", e "com mais força", afirmou Netanyahu em um discurso televisionado.

A trégua entrou em vigor no domingo, um dia antes da posse do republicano Donald Trump como presidente americano.

"Como prometi, mudamos a face do Oriente Médio e, como resultado, o Hamas segue derrotado e isolado", declarou Netanyahu, que também reiterou a promessa de resgatar "todos os reféns".

O acordo foi mediado por Catar, Egito e EUA.

Com informações da AFP.