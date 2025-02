Dylan confessou ter utilizado a tática para cometer vários roubos no Walmart ao longo do tempo - Divulgação / Reprodução

Publicado 05/02/2025 09:27

Um homem identificado como Dylan Rockwell, de 32 anos, foi preso por roubo qualificado após usar um anel com código de barras para pagar o valor de uma sopa de tomate, US$ 0,70 (R$ 4 na cotação atual), em uma grelha de US$ 300 (R$ 1.725 na cotação atual). O caso ocorreu em um supermercado de Idaho, nos Estados Unidos.

Após relatos de um roubo em andamento no último domingo (2), os policiais rastrearam Dylan até sua casa, a cerca de 40 quilômetros da capital do estado, Boise, onde recuperaram a grelha subtraída. Segundo as autoridades, durante o interrogatório, Dylan confessou ter utilizado essa tática para cometer vários roubos no Walmart ao longo do tempo.

"Desculpe, Sr. Rockwell, suas táticas não funcionaram desta vez, mas agradecemos sua criatividade. Sabemos que os tempos são difíceis, mas sua engenhosidade lhe rendeu uma sopa do condado para o jantar", disse Rex Ingram, chefe de polícia de Caldwell, cidade no estado de Idaho. Dylan é acusado de roubo qualificado.

* Com informações do New York Post