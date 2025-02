Presidente russo Vladimir Putin e o presidente dos EUA, Donald Trump, em 2018 - Arquivo/AFP

Presidente russo Vladimir Putin e o presidente dos EUA, Donald Trump, em 2018Arquivo/AFP

Publicado 12/02/2025 14:38

O presidente russo, Vladimir Putin, disse, nesta quarta-feira (12), durante um telefonema com seu contraparte norte-americano, Donald Trump, que quer encontrar uma "solução de longo prazo" para o conflito na Ucrânia através de "diálogos de paz".



"O presidente Putin mencionou a necessidade de abordar as causas fundamentais do conflito e concordou com Trump que é possível encontrar uma solução de longo prazo através de conversas de paz", disse a jornalistas o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ter tido uma conversa "longa e muito produtiva" com Putin.



"Concordamos em trabalhar juntos, muito de perto, inclusive visitando nossas respectivas nações", disse o republicano em uma mensagem em sua rede Truth Social. Ele acrescentou que ligará para o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para informá-lo sobre a ligação com Putin.