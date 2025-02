Conflito foi desencadeado em 7 de outubro de 2023 por um ataque do Hamas em Israel - Kawnat Haju/AFP

Publicado 19/02/2025 10:44 | Atualizado 19/02/2025 11:33

O Hamas está disposto a libertar todos os reféns que permanecem na Faixa de Gaza durante a segunda fase da trégua entre o movimento islamista palestino e Israel após mais de 15 meses de guerra, declarou nesta quarta-feira (19) um líder do grupo.



"Informamos aos mediadores de que o Hamas está disposto a libertar todos os reféns de uma só vez durante a segunda fase do acordo, e não por etapas como na primeira fase em curso", declarou à AFP Taher al-Nunu.

A fonte não esclareceu quantos reféns sequestrados durante o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023 permanecem em cativeiro na Faixa de Gaza.



No total, 251 pessoas foram sequestradas. Setenta ainda estão retidos em Gaza, dos quais pelo menos 35 morreram, segundo o Exército israelense.



Israel e o Hamas estão atualmente concluindo a primeira fase do cessar-fogo, que entrou em vigor em 19 de janeiro, durante a qual 19 reféns israelenses foram libertados em troca de mais de 1.100 palestinos mantidos em penitenciárias israelenses.



Os termos da segunda fase, que visa pôr fim definitivo à guerra e libertar todos os reféns, devem ser finalizados até 2 de março.



Por último, se esta fase ocorrer conforme o planejado, a terceira e última etapa se concentrará principalmente na reconstrução da Faixa de Gaza.