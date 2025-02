Papa Francisco, de 88 anos, está com quadro de pneumonia - AFP

Publicado 25/02/2025 13:47 | Atualizado 25/02/2025 13:49

O Papa Francisco, de 88 anos, continua internado em condição "crítica" no hospital Gemelli de Roma com uma pneumonia bilateral. Veja o que se sabe sobre o estado de saúde do pontífice argentino.



- Pneumonia bilateral, após bronquite

Francisco foi hospitalizado em 14 de fevereiro com dificuldades respiratórias e bronquite, condições que posteriormente se agravaram.



Pouco depois, o Vaticano anunciou que o papa sofria de uma pneumonia nos dois pulmões, com um quadro clínico "complexo".



O estado de saúde do líder da Igreja Católica se agravou no sábado com "um ataque asmático prolongado que exigiu oxigênio de alto fluxo" e problemas hematológicos que exigiram uma transfusão de sangue.



Na segunda-feira, porém, a Santa Sé destacou que o pontífice não teve mais ataques respiratórios como os sofridos no sábado.



Apesar das notícias, Francisco continua sendo "um paciente frágil", como advertiu na sexta-feira seu médico, Luigi Carbone.



Por outro lado, a "insuficiência renal leve" que ele apresenta desde domingo "não é preocupante", esclareceu a Santa Sé.



- Continua trabalhando

Embora o prognóstico permaneça "reservado", o jesuíta argentino - que não apareceu em público desde sua hospitalização - "permanece de bom humor", de acordo com uma fonte do Vaticano, que também afirmou que ele é capaz de ficar de pé e comer normalmente.



De sua suíte no décimo andar do hospital Gemelli, Francisco recebe seus colaboradores mais próximos e continua com seu trabalho.



O Vaticano anunciou nesta terça-feira (25) que o papa foi visitado na segunda-feira por seu secretário de Estado, o cardeal Pietro Parolin, e pelo arcebispo venezuelano Edgar Peña Parra, o número dois e o número três da Santa Sé, respectivamente.



Durante a visita, o pontífice autorizou a canonização de dois leigos, um deles o venezuelano José Gregorio Hernández Cisneros, e convocou uma reunião de cardeais em uma data a ser definida.



A Santa Sé anunciou pela primeira vez na segunda-feira que o papa havia convocado a paróquia de Gaza, como tem feito todas as noites desde o início da guerra no território palestino.



- Comunicação diária

Desde sua hospitalização, o Vaticano tem informado duas vezes por dia sobre o seu estado de saúde, uma transparência notável em comparação com os pontífices anteriores e algo que o próprio Francisco desejava.



Todas as manhãs, por volta das 07h00 GMT (04h00 em Brasília), um breve comunicado oficial geralmente indica que ele teve uma "boa noite" e, mais tarde, por volta das 18h00 GMT (15h00), um boletim médico mais preciso apresenta detalhes de sua evolução clínica e dos exames do dia.



- Quarta internação, a mais longa

A internação atual é a sua quarta hospitalização e a mais longa desde que foi eleito papa em março de 2013.



Em 2021, ele passou 10 dias no hospital Gemelli para ser submetido a uma "colectomia esquerda", uma operação na qual 33 centímetros de seu cólon foram removidos.



Em março de 2023, ele foi hospitalizado por três dias devido a uma bronquite e depois por cerca de 10 dias em junho do mesmo ano para uma operação de hérnia abdominal sob anestesia geral.



- Muitos antecedentes

Jorge Mario Bergoglio insistiu em manter um ritmo de agenda intenso no Vaticano, apesar das advertências de seus médicos, e nos últimos anos sua saúde foi debilitada por repetidos alertas.



Acima do peso, ele sofre de dores no joelho que o obrigaram a usar cadeiras de rodas desde 2022. Aos 21 anos, Francisco quase morreu de pleurisia e teve que remover o lobo superior de seu pulmão direito.



Recentemente, ele começou a usar um aparelho auditivo e revelou que fez uma cirurgia de catarata em 2019.