Coreia do Sul acusou Coreia do Norte de enviar mais de 10.000 soldados para ajudar a Rússia contra a UcrâniaAFP

Publicado 27/02/2025 07:47

A Coreia do Norte enviou mais tropas para a Rússia, parte delas a frente de batalha na região de Kursk, parcialmente ocupada pela Ucrânia, afirmou nesta quinta-feira (27) a agência de inteligência da Coreia do Sul.

Seul e os serviços de inteligência ocidentais afirmam que mais de 10.000 soldados norte-coreanos foram enviados à Rússia para participar na ofensiva contra a Ucrânia na região de Kursk.

No início do mês, no entanto, a agência de espionagem sul-coreana informou que não havia registro de soldados norte-coreanos na frente de batalha desde meados de janeiro.

"O exército norte-coreano, após um intervalo de um mês, foi deslocado para a frente de Kursk (...) e parece que ocorreram alguns deslocamentos adicionais de tropas", disse uma fonte da agência.

"A escala exata (do deslocamento) ainda está sendo avaliada", acrescentou.

Moscou e Pyongyang não confirmaram o deslocamento, mas assinaram um tratado de defesa mútua que entrou em vigor pouco antes da divulgação de informações sobre a presença de soldados norte-coreanos na frente de batalha.