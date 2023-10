Policial militar de folga foi baleado na cabeça no bairro Maria Paula, em São Gonçalo, na noite desta quinta-feira (26) - Reprodução/Redes sociais

Policial militar de folga foi baleado na cabeça no bairro Maria Paula, em São Gonçalo, na noite desta quinta-feira (26)Reprodução/Redes sociais

Publicado 26/10/2023 21:35 | Atualizado 26/10/2023 22:53

Rio - Um policial de folga foi baleado na cabeça quando estava em um bar no bairro Maria Paula, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, na noite desta quinta-feira (26). José Wilton Chaves dos Santos, de 40 anos, foi socorrido por policiais do 7º BPM (São Gonçalo) e levado ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) por volta das 18h50. De acordo com informações obtidas pelo DIA, o estado de saúde é considerado gravíssimo.



O policial vestia uma bermuda preta e camiseta azul quando foi abordado por criminosos. Segundo testemunhas, bandidos da região teriam disparado por achar que José Wilton estaria em serviço, mas disfarçado.

De acordo com a PM, o batalhão de São Gonçalo foi acionado para uma ocorrência de disparo de tiro no bairro Maria Paula. No local, constataram um homem ferido e, na sequência dos fatos, soube-se tratar que a vítima é policial militar. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para a ocorrência, mas informou que não finalizou o atendimento, pois a viatura da PM levou a vítima para o hospital.