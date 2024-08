Com o impacto, bicicleta ficou amassada - Reprodução / TV Globo

Publicado 30/08/2024 07:41 | Atualizado 30/08/2024 09:51

Rio - Um ciclista morreu ao ser atropelado por um carro, na manhã desta sexta-feira (30), na Avenida Ayrton Senna, altura da Gardênia Azul, na Zona Oeste. O motorista abandonou o veículo a poucos metros do local e fugiu sem prestar socorro.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares do quartel da Barra da Tijuca foram acionados para o acidente às 5h40. No entanto, quando chegaram ao local, o homem, ainda não identificado, já estava morto.



Com o impacto da colisão, o carro ficou com o para-brisa quebrado e o capô amassado. Segundo a Polícia Militar, equipes do 18° BPM (Jacarepaguá) localizaram o suspeito horas depois. Ele foi encaminhado à 32ª DP (Taquara).

De acordo com o Centro de Operações Rio, o acidente ocupa uma faixa da pista central da Avenida Ayrton Senna, sentido Linha Amarela.