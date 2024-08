Exposição reúne 105 obras de artistas como Antônio Bandeira e Manuel da Cunha - Vinicius Martins / Divulgação BNDES

Publicado 30/08/2024 09:40

Rio – O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) reabriu, nesta quinta feira (29), sua galeria de arte, que data do início da pandemia de covid-19, em 2020, com a exposição gratuita “Pretagonismos”, que reúne obras do acervo do Museu Nacional de Belas Artes (MNBA). Está localizado na sede do banco estadual, e não no Centro.

Com foco nas histórias de resiliência e heroísmo da população negra, a exposição reúne 105 obras de 59 artistas, como Antônio Bandeira, Manuel da Cunha, Ana das Carrancas e Arthur Timóteo da Costa. As obras, datadas de 1780 a 2023, abrangem diferentes épocas e contextos sociais do Brasil e do mundo e oferecem ao público recortes de diversos estilos artísticos.



“Estamos reabrindo agora o Espaço Cultural BNDES com uma quinta e sexta programação musical e, agora, com a retomada das exposições de artes visuais, vamos arrecadar ainda mais cultura gratuita para a população”, disse Aloizio Mercadante, presidente do instituição, que completou: “Esta exposição é muito emblemática, porque desafia e questiona os padrões de representação e coloca os artistas negros no centro das atenções da arte e da história”.

O evento é uma parceria com o Museu Nacional de Belas Artes, da Cinelândia, que tem data de 2019 para obras.