Incêndio atingiu sobrado no Boulevard 28 de Setembro, em Vila IsabelRenan Areias / Agência O Dia

Publicado 30/08/2024 15:32 | Atualizado 30/08/2024 16:09

Rio - Um incêndio destruiu apartamentos de um sobrado, na manhã desta sexta-feira (30), em Vila Isabel, na Zona Norte. Não houve registro de pessoas feridas.

O incidente aconteceu no Boulevard 28 de Setembro, na altura da Rua Silva Pinto, por volta das 10h40. De acordo com moradores, o fogo começou no imóvel de um compositor e escritor, de 84 anos, e se espalhou para outras casas. Todo o acervo do idoso, que trabalha como ambulante e não estava no local, teria sido perdido.

Em outro imóvel, havia cerca de 20 gatos. A moradora da residência acolheu três desses animais da rua e duas delas estavam prenhas. Segundo o relato, alguns desses gatos morreram no incêndio.

Bombeiros foram acionados para o local e controlaram as chamas. Durante o combate ao fogo, a pista da esquerda do Boulevard ficou interditada. O trânsito foi liberado por volta das 13h40.

Equipes da Defesa Civil Municipal também estiveram no sobrado para auxiliar os moradores. De acordo com o órgão, técnicos avaliaram que o fogo causou dano em duas das quatro quitinetes do sobrando, sendo que uma delas foi totalmente destruída pelas chamas e interditada. Não há risco de desabamento da estrutura que restou.

*Colaboração da estagiária Thais Fraguas, sob supervisão de Romulo Cunha, e de Renan Areias