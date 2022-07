Aldeense se torna Miss Rio de Janeiro por unanimidade: "Felicidade total" - Ludmila Lopes (RC24h)

Aldeense se torna Miss Rio de Janeiro por unanimidade: "Felicidade total"Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 19/07/2022 17:59

REGIÃO DOS LAGOS - A aldeense Heloísa Lessa, de 22 anos, foi eleita Miss Rio de Janeiro – categoria Miss Adulta, na final do concurso “Beleza com Propósito”, realizada na última sexta (15), no Rio. Ela foi eleita por unanimidade.



Nesse concurso, o objetivo é escolher crianças e jovens para representar o estado do Rio de Janeiro em concursos maiores, como o Miss Brasil. Heloisa competiu contra outras 24 candidatas, vencendo, além do título da categoria principal, o melhor traje típico, que foi produzido por ela com rede de pesca. Ela afirma que, com essa vestimenta, o objetivo principal foi trazer a cultura pesqueira de seu município natal, além de homenagear sua avó, pessoa que lhe incentivou a entrar nesse universo artístico. “Meu traje típico traz toda a cultura de São Pedro e é uma homenagem a minha saudosa e amada avó”, explicou.



A jovem de São Pedro da Aldeia venceu na categoria por unanimidade, ou seja, todos os jurados optaram por votar nela. A musa aldeense, segundo afirma, ficou extremamente feliz durante a premiação. “Estou realmente emocionada, ganhar por unanimidade e poder representar o Rio de Janeiro 2022 nessa bandeira que tanto me representa é mágico e único. Felicidade total”, contou, alegre.



Além de Heloisa, outras representantes da Região dos Lagos também venceram a disputa: Miss Mini, Vitória Lopes (Arraial do Cabo) e Miss Baby, Toia Constantino (São Pedro da Aldeia).



Sobre a vencedora da categoria principal

Heloisa é estudante de fisioterapia, professora, modelo e influencer. A jovem entrou neste mundo artístico em 2018, após incentivo de sua falecida avó, a pescadora “Tia Maria”. Em 2019, ela foi eleita musa de São Pedro da Aldeia.