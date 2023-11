Nesta terça-feira (7) a partir das 9h no Parque Mambucaba, dia ( 8) no Bracuí e dia (9) na Japuíba - Divulgação/PMAR

Angra dos Reis – O programa do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, estará a partir desta terça-feira(7) em Angra dos Reis/RJ, para mais uma ação que visa oferecer serviços gratuitos aos moradores. O atendimento à população será nos dia 7, 8 e 9 respectivamente, nos bairros Parque Mambucaba, Bracuí e Japuíba. Nesses dias os casais que se cadastraram anteriormente vão participar do casamento comunitário.

O objetivo do Justiça Itinerante é dar amplo acesso à Justiça e fomentar a cidadania, levando parte dos serviços forenses à população moradora das mais diversas localidades. A ação chega ao município em uma parceria do TJRJ com a Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania; com a Defensoria Pública do Estado do RJ; com o Ministério Público do Estado do RJ; e com o Detran-RJ.

A equipe do projeto inclui juízes, desembargadores e demais profissionais que estarão disponíveis para atender as seguintes demandas– promover alterações no registro civil, tirar 1ª e 2ª via do RG, pensão alimentícia, guarda tutelar, certidão de nascimento etc. A decisão do juiz é imediata no Justiça Itinerante.



CALENDÁRIO DO JUSTIÇA ITINERANTE – SEMPRE DAS 9H ÀS 15H



07/11 – Parque Mambucaba: Ciep 495 – Alberto da Veiga Guinard, rua Aviador Santos Dumont, 552

08/11 – Bracuí: CEMEI Júlia Moreira da Silva – Rua das Oliveiras, S/N, KM 500, Santa Rita do Bracuí

09/11 – Japuíba: Escola Municipal Santos Dumont, rua Prefeito João Gregório Galindo, S/N.



TIPOS DE ATENDIMENTOS JURÍDICOS DO JUSTIÇA ITINERANTE:



Erro na certidão de nascimento ou casamento; Colocar o nome na certidão de nascimento do filho; Registrar o filho após o prazo para registro; Certidão de nascimento para quem não foi registrado; Localizar certidão de nascimento; Solicitação de pensão para filho (alimentos); Guarda de criança ou adolescente; Transformar união de quem mora com alguém há anos em casamento; Oficialização de divórcio; Interdição de pessoa portadora de doença mental ou anomalia psíquica; Contestação de compra de mercadoria com defeito ou contrato de serviço que não foi atendido; Primeira ou segunda via de carteira de identidade.

ATENÇÃO: levar originais e duas cópias dos documentos e comprovante de residência.



ORIENTAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA O JUSTIÇA ITINERANTE

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL



– Seu registro de nascimento ou de casamento está com algum erro?

Compareça com:



1 - Registro que precisa ser consertado (nascimento, casamento ou óbito);

2 - Identidade, CPF e comprovante de residência.

RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE OU DE MATERNIDADE

– Você que é pai ou mãe verdadeiro/a e quer colocar seu nome na certidão de seu filho?

Compareça com:

1 - Certidão original da pessoa que vai ser reconhecida;

2 - Documentos originais de quem vai reconhecer (identidade, CPF, comprovante de residência);

3 - Se for menor, consentimento do genitor que conste no registro.

DIVÓRCIO

– Você quer converter sua separação em divórcio?

Compareça com:

1 - Certidão de Casamento;

2 - Carteira de Identidade e CPF;

3 - Comprovante de Residência.

REGISTRO DE NASCIMENTO FORA DO PRAZO (DEPOIS DE 15 DIAS DE NASCIMENTO)



– Você quer registrar seu filho e já passou do prazo para o registro? -

Compareça com:

1 - DNV (Documento do Hospital);

2 - Documento dos Pais (Identidade, CPF e comprovante de residência;

3 - 2(duas) testemunhas, da gravidez e do parto se não tiver o DNV, com documentos identidade, CPF e comprovante de residência).

ACORDO DE DIVÓRCIO

– Se o casal está separado e quer se divorciar.

Compareça com:

1 - Certidão de casamento;

2 - Certidão de Nascimento (filhos menores);

3 - Documentos de imóveis adquiridos durante o casamento (se houver bens);

4 - Carteira de identidade, CPF e

5 - Comprovante de residência dos dois.

ALIMENTOS

– Você quer pedir pensão?

Compareça com:

1 - Certidão de Casamento (se for casado)

2 - Certidão de Nascimento dos filhos menores

3 - Carteira de Identidade, CPF e comprovante de residência dos dois

REGISTRO DE NASCIMENTO TARDIO

– Se você ou seu filho não têm certidão de nascimento.

Compareça com:

1 - Qualquer informação sobre o nascimento;

2 - Levar os documentos de identificação que tiver e puder.

GUARDA

– Você quer pedir guarda de criança/adolescente?

Compareça com:

1 - Registro de Nascimento original da criança/adolescente

2 - Documentos originais de Identidade dos genitores e do requerente da guarda;

3 - Presença das testemunhas (com Identidade e CPF)

TUTELA

– Você quer pedir tutela de criança/adolescente?

Compareça com:

1 - Registro de nascimento original da criança/adolescente

2 - Documento de óbito original dos pais

3 - Documentos originais da pessoa que pede a tutela (Identidade, CPF e comprovante de residência)

INTERDIÇÃO

– Você quer pedir interdição de paciente portador de anomalia psíquica ou doença mental?

Compareça com:

1 – Certidão de nascimento / casamento do interditando;

2 – Certidão de nascimento / casamento do requerente;

3 – Prova preliminar de incapacidade do interditando (atestado médico);

4 – Concordância do cônjuge do requerente com o pedido;

5 – Concordância dos pais do interditando com o pedido, ou certidão de óbito, se falecido

6 – Atestado de saúde física e mental do requerente;

7 – Declaração de idoneidade do requerente, firmada por duas pessoas, com firma reconhecida;

8 – Concordância do cônjuge do interditando com o pedido, se casado;

9 – Prova de parentesco entre requerente e requerido;

10 – Esclarecimento quanto a bens e direitos do interditando.

PROBLEMAS COM MERCADORIA OU SERVIÇO

- Você que comprou uma mercadoria com defeito ou contratou um serviço que não foi atendido, procure a Justiça Itinerante para tratar destas pequenas causas.

- Compareça com:

- Notas fiscais ou contratos ou recibos ou testemunhas.

OBSERVAÇÃO:

Levar sempre originais e cópias dos documentos exigidos acima.

Levar também, originais e cópias:

- Carteira de Identidade

- CPF

- Comprovante de residência