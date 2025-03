Polícia Civil prende no Rio homem acusado de duplo homicídio em Angra (Ilha Grande e Belém) - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 21/03/2025 12:15 | Atualizado 21/03/2025 12:16

Angra dos Reis - Policiais Civis da 12ª Delegacia de Acervo Cartorário(DEAC), prenderam nesta quinta-feira(20), em São João de Meriti, na baixada fluminense, um homem com mandado de prisão em aberto, por homicídio, expedido pela justiça de Angra dos Reis, na costa verde. Ele é acusado, segundo investigações do setor de inteligência da 166ª DP, de ter matado o empresário com oito tiros nas costas, na Praia da Longa na Ilha Grande, em maio de 2023 e um jovem de 25 anos em junho do mesmo ano, no bairro Belém, com mais de 50 disparos de fuzil. A motivação, deste último caso, seria a troca de facção do comparsa, (no caso da vítima).

Empresário morto na Praia da Longa, Ilha Grande Divulgação/arquivo

As investigações feitas pela delegacia de Angra apontavam que o autor dos homicídios teria fugido para o Rio de Janeiro, há quase dois anos, desde então o cerco ao suspeito foi se fechando. Com a prisão de ontem, a 166ª DP encerra os dois casos.

Carro do Jovem de 25 anos assassinado no Belém Divulgação/arquivo

De acordo com os agentes da 12ª DP, que efetuaram a prisão, a motivação do crime, ocorrido no Belém, seria a troca de facção da vítima. O criminoso seguiu seus passos e executou o ex-comparsa, a sangue frio. Após cometer o crime, em Angra ele fugiu para baixada fluminense e se escondeu em uma comunidade ligada à facção criminosa que faz parte.

O acusado foi encontrado e preso no bairro da Vila Rosali, em São João de Meriti, e está à disposição da Justiça . Contra ele, havia um mandado de prisão pendente.

Envolvido na Morte do empresário

Segundo a Delegacia de Angra, o preso teria sido o autor do disparo que matou o empresário na Ilha Grande. O crime aconteceu no dia 27 de maio de 2023, quando o empresário Douglas Veneo Tavares Ferreira,36, ao reagir ao assalto, foi alvejado com oito tiros pelas costas. Chegou a ser socorrido e internado no hospital da Japuíba e após 11 dias morreu na unidade.

O crime aconteceu em uma casa alugada para temporada, pelo empresário na Praia da Longa, na Ilha Grande, onde passaria o aniversário da esposa. No local havia cerca de 15 pessoas, incluindo crianças e dois idosos. Na ocasião três criminosos chegaram de barco, um invadiu a casa e manteve todos presos em um cômodo sob ameaça, exigindo, celular, dinheiro e joias. A vítima, que estaria em um outro cômodo teria entrado em luta corporal com o bandido, que estava dentro da casa, mas não imaginava que do lado de fora havia outro criminoso armado. Ele teria feito o disparo.

O empresário foi alvejado com oito tiros. Os dois ladrões entraram em fuga para a praia onde um barco, com um terceiro envolvido, segundo a polícia, aguardava para a fuga.

O autor do disparo que matou o empresário, foi apontado segundo as investigações, como o homem preso ontem no Rio pela Deac.