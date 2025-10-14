Prefeito Cláudio Ferreti (centro) e o secretário de Educação Paulo Fortunato em visita as escolas da rede - Divulgação/PMAR

Publicado 14/10/2025 17:44

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis publicou nesta terça-feira (14), o Boletim Oficial nº2233, com a convocação dos 55 novos profissionais da educação que foram aprovados no concurso público realizado em 2024. A iniciativa reforça o compromisso da gestão com o fortalecimento da rede municipal de ensino, assegurando mais estrutura, acolhimento e inclusão nas escolas.

Serão convocados: 30 docentes das áreas de Português, Ciências, Educação Física, Matemática, Geografia, História, Inglês, Libras e Espanhol;10 pedagogos;5 agentes de inclusão digital;5 secretários escolares;3 psicólogos;1 biblioteconomista;1 intérprete de Libras.

- Essa é mais uma etapa do nosso compromisso com a valorização da educação pública. Estamos ampliando o atendimento nas escolas e garantindo que cada aluno tenha o suporte que merece para aprender com dignidade e afeto – declarou o prefeito Cláudio Ferreti.

Os convocados, deverão comparecer ao setor de Recursos Humanos da Prefeitura, para apresentação de documentos e procedimentos de posse.



Procedimentos de admissão

Os candidatos convocados devem comparecer à Secretaria Executiva de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, localizada na Rua Cônegos de Bittencourt, nº 108, Centro. É essencial seguir as datas e horários estipulados no B.O para evitar aglomerações.

Os candidatos devem cumprir com as obrigações admissionais detalhadas no Portal do Servidor: https://portaldoservidor.angra.rj.gov.br/. A documentação e formulários exigidos devem ser enviados digitalmente dentro de cinco dias corridos a partir da convocação, com a análise ocorrendo nos cinco dias úteis subsequentes.

Os documentos pessoais devem ser escaneados em formato PDF a partir dos originais, incluindo uma foto 3x4 em JPG, todos com tamanho máximo de 750 KB, legíveis e válidos. Os formulários obrigatórios precisam ser digitados, impressos, datados, assinados, escaneados em PDF separadamente e de forma legível, como os referentes a acúmulo de cargo e auxílio federal. Candidatos sem conta no Bradesco devem levar o formulário de abertura de conta no dia da convocação.

Para mais informações, os candidatos podem acessar o Portal do Servidor: https://portaldoservidor.angra.rj.gov.br, ou entrar em contato com a Secretaria Executiva de Recursos Humanos pelo telefone: (24) 3365-7766.

