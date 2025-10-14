Prefeito Cláudio Ferreti (centro) e o secretário de Educação Paulo Fortunato em visita as escolas da redeDivulgação/PMAR
Angra convoca 55 novos profissionais para reforçar a educação
Na rede municipal. Serão chamados professores, pedagogos, psicólogos e especialistas para fortalecer a inclusão e garantir mais qualidade no ensino
Homem é preso por agredir a socos a companheira na Ilha Grande
Ele foi detido pela Polícia Civil e encaminhado à 166ª DP
Programa Calçada Acessível em Angra é discutido em seminário do Sebrae
Iniciativa visa elaborar manual técnico para calçadas que atendam às necessidades de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida na cidade
Angra apresenta avanços nos resultados educacionais do 3º bimestre do IDEAR 2025
Devolutiva apresentou um avanço histórico: todas as 55 escolas de anos iniciais e 14 de 20 dos anos finais alcançaram suas metas do Índice de Desenvolvimento da Educação de Angra dos Reis (IDEAR)
Rio-Santos sistema siga e pare em Angra dos Reis
Sábado de trânsito lento pra quem vai às compras do presente das crianças de última hora ou pegar estrada rumo à Aparecida do Norte, passando pelo litoral
Angra é destaque em acesso à saúde no Ranking nacional de competitividade dos municípios
A cidade conquistou o 3º lugar no Estado e o 14º no Sudeste, alcançando a sexta posição no geral de requisitos avaliados entre os 418 município brasileiros
