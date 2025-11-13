A carreta do Sus está localizada na Praia do Anil para atendimento pré- agendadoDivulgação/PMAR
Unidade Móvel de Tomografia com 450 atendimentos em Angra
Disponibilizado pelo Estado em parceria com o município. Os exames serão gratuitos para pacientes da fila de espera
"1ª Mostra na Tela" exibe curtas produzidos por estudantes da rede municipal de Angra
Mostra apresentou produções de estudantes da UTD Altas Habilidades ou Superdotação e de outras escolas da rede
Angra realiza 4º Simpósio de Segurança Pública
Com o tema "Gestão, Tecnologia e Cooperação: A nova era da Segurança Pública"
Ideathon reúne jovens empreendedores e fortalece o ecossistema de inovação em Angra
Maratona criativa realizada pelo Parque Tecnológico do Mar na sede do CEFET/RJ Angra dos Reis reuniu Fundação CERTI, Sebrae, Eletronuclear e BR Marinas
Debate sobre taxa de turismo na Alerj mobiliza setor de hospedagem da Ilha Grande
AMHIG é contra a cobrança e critica a medida, "ordenamento se faz com gestão, não com taxação" e garante lutar por um turismo realmente sustentável na Ilha Grande
Angra alcança participação histórica no SAEB 2025
Rede atinge 97% de presença estudantil e supera seus próprios índices, com crescimento contínuo desde 2021; 100% das escolas de anos finais e 99% das de anos iniciais terão resultados divulgados
