A carreta do Sus está localizada na Praia do Anil para atendimento pré- agendado - Divulgação/PMAR

Publicado 13/11/2025 20:47

Angra dos Reis - Em parceria com o Governo do Estado do Rio, o município de Angra dos Reis, vai disponibilizar da Unidade Móvel de Tomografia Computadorizada, que ficará estacionada na Praia do Anil até o próximo sábado, 15. A iniciativa busca ampliar o acesso a exames diagnósticos e reduzir a fila de espera do município.

Durante os cinco dias de atendimento, serão realizados até 90 exames por dia, totalizando 450 procedimentos de tomografia computadorizada. A ação beneficia diretamente pacientes que já estavam cadastrados na fila de regulação da rede pública de saúde, com agendamento previamente organizado pela Secretaria Municipal de Saúde.

— A chegada da Unidade Móvel de Tomografia é uma importante conquista para o município, especialmente no enfrentamento das filas de espera por exames de imagem. Em apenas cinco dias, conseguiremos realizar 450 exames, o que representa um impacto direto na regulação e na qualidade do cuidado prestado ao cidadão angrense – destacou Luciana Rossinol, superintendente de Regulação.

A unidade móvel realiza exames sem contraste, conforme protocolo técnico, e está equipada para atender a uma ampla gama de solicitações médicas. Entre os principais exames disponíveis estão as tomografias de crânio, face, seios da face, coluna (cervical, dorsal e lombar), tórax, abdômen, pelve, joelho e quadril.

Para a realização do exame, é necessário que o paciente apresente documento de identidade, Cartão SUS, comprovante de residência e o pedido médico original. O atendimento é voltado exclusivamente para pacientes previamente agendados, de acordo com a triagem realizada pela Central de Regulação Municipal.