Leilão de veículosDivulgação/PMAR
Prefeitura realizará leilão de 141 veículos em Angra
Na terça-feira, 9, com lances que poderão ser feitos a partir das 9h, exclusivamente online
Homem é executado em Angra
O corpo foi encontrado no bairro Camorim Pequeno, com várias perfurações na cabeça
Angra na Cúpula Mercocidades 2025
Município integra debates sobre inovação, planejamento e cooperação regional ao lado de cidades, de 12 países sul-americanos. Paraty também está representada no evento
Dia Nacional do Samba com festa na Praça Zumbi dos Palmares
Programação especial será no dia 6 de dezembro, destacando a força do samba no cotidiano e na identidade cultural angrense
Acusado de feminicídio na Cidade de Deus se entrega na delegacia de Angra
O homem que não teve a identidade revelada estava escondido na cidade da costa verde desde domingo, após ter matado a tiros a adolescente, Adrielli Malaquias da Costa Silva de 17 anos
Mutirão da saúde para pessoas com síndrome de Down na ESF do Balneário
Realizado pela prefeitura de Angra com serviços médicos, odontológicos, nutricionais e multiprofissionais
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.