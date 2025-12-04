Leilão de veículosDivulgação/PMAR

Mais artigos de O Dia
O Dia
Angra dos Reis -  A prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Segurança Pública, realizará na próxima terça-feira,( 9 ), a partir das 9h, um leilão público de 141 veículos. Os lances deverão ser feitos exclusivamente de forma online, pelo site www.mgl.com.br.
No site, os interessados em participar podem consultar o edital completo do leilão, além de fotos e informações detalhadas de cada veículo.
Os veículos estão recolhidos no Depósito Municipal da Japuíba, resultado de apreensões realizadas pelas equipes de fiscalização e operações da Secretaria de Segurança Pública.
A realização do leilão permite a destinação adequada desses bens, a liberação de espaço no depósito e a garantia de transparência na gestão pública.
Você pode gostar
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.