Leilão de veículosDivulgação/PMAR

Publicado 04/12/2025 22:23

Angra dos Reis - A prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Segurança Pública, realizará na próxima terça-feira,( 9 ), a partir das 9h, um leilão público de 141 veículos. Os lances deverão ser feitos exclusivamente de forma online, pelo site www.mgl.com.br.

No site, os interessados em participar podem consultar o edital completo do leilão, além de fotos e informações detalhadas de cada veículo.

Os veículos estão recolhidos no Depósito Municipal da Japuíba, resultado de apreensões realizadas pelas equipes de fiscalização e operações da Secretaria de Segurança Pública.

A realização do leilão permite a destinação adequada desses bens, a liberação de espaço no depósito e a garantia de transparência na gestão pública.

