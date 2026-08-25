Área de preservação - Divulgação/Disque Denúncia

Área de preservaçãoDivulgação/Disque Denúncia

Publicado 25/08/2026 16:43

Angra dos Reis - Policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Ambiental identificaram, nesta terça-feira (25), vestígios de desmatamento e queimada em uma área de aproximadamente 150 metros quadrados, em Angra dos Reis, na Costa Verde. A ação ocorreu após uma denúncia encaminhada pelo programa Linha Verde, do Disque Denúncia.

Durante a fiscalização, agentes do 4º Grupamento de Polícia Ambiental (GPAm) estiveram na Rua João Gomes Ribeiro, no bairro Cantagalo. Em meio a uma área de mata fechada, os policiais encontraram sinais de supressão de vegetação, limpeza do terreno e vestígios de uma queimada recente.

No momento da diligência, não havia trabalhadores ou responsáveis pelas intervenções no local. Diante das constatações, os agentes se deslocaram para a 166ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada com base no artigo 38 da Lei Federal nº 9.605/98, que trata de crimes contra a flora.

Como denunciar

Denúncias sobre crimes ambientais podem ser feitas ao Linha Verde, do Disque Denúncia, em todo o estado do Rio de Janeiro. Na capital e região metropolitana, o telefone é (21) 2253-1177. No interior, o contato é pelo 0300 253 1177. Os dois números também possuem WhatsApp anonimizado.

A população também pode utilizar o aplicativo Disque Denúncia RJ, o site do Disque Denúncia ou a página do Linha Verde no Facebook. As denúncias podem ser realizadas de forma anônima.