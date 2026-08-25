Área de preservaçãoDivulgação/Disque Denúncia
Polícia Ambiental constata desmatamento e queimada em área de preservação, em Angra
Denúncia encaminhada pelo Linha Verde 0300 253 1177 levou agentes ao Cantagalo, onde foram encontrados sinais de supressão vegetal
Choque de Ordem apreende oito motos em operação em Angra dos Reis
Fiscalização ocorreu em quatro regiões da cidade e identificou veículos com irregularidades, incluindo placa de outro veículo e prática de "grau"
Educação ambiental reúne alunos em ação no Parque Mambucaba
Teatro de fantoches, exposições e atividades educativas ensinaram estudantes sobre reciclagem, descarte correto e preservação ambiental
Aulas são suspensas na Ilha Grande e Ilha da Gipóia nesta sexta-feira
Medida preventiva foi adotada devido à previsão de fortes ventos; escolas do continente e Transporte Social Universitário seguem monitorados
Integrantes de quadrilha que rouba turistas em alto-mar são presos em Angra
Cinco suspeitos foram tirados de circulação, após um deles ser reconhecido por sistema de inteligência facial e preso no Centro da cidade
Homem com mandado de prisão é detido na Rio-Santos, em Angra dos Reis
Suspeito foi localizado após alerta do CIOSP e reconhecimento facial; mandado prevê prisão e pena restante de 6 anos e 2 meses
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