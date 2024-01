Brasão da PMERJ 36 BPM Pádua - Arquivo

Publicado 04/01/2024 18:13

Aperibé/Cambuci- A tarde desta quinta-feira (4) foi quase fatal para integrantes do Corpo de Bombeiros Militar que cumpriam um chamado de emergência na estrada de Aperibé a Funil, no vizinho município de Cambuci.



Um homem de 61 anos dirigia um Gol branco, e ao passar por um quebra-molas em velocidade incompatível com o local, quase atropelou os bombeiros em serviço.

Policiais do 36º BPM levaram o motorista para ser periciado na unidade do Instituto de Criminalística Carlos Éboli, no Posto Regional de Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil em Itaperuna, constatando embriagues.

O homem cuja identidade ficou preservada, foi autuado, preso, e agora vai ver a chuva descer quadrada.