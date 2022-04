Maju Coutinho fez parte da cobertura do Carnaval 2022 - Globo / João Cotta

Maju Coutinho fez parte da cobertura do Carnaval 2022Globo / João Cotta

Publicado 28/04/2022 17:23 | Atualizado 28/04/2022 18:26

A apresentadora Maria Júlia Coutinho, a Maju, da Rede Globo, testou positivo para covid-19 após ter participado da cobertura do desfile das escolas de samba do Carnaval do Rio. A confirmação foi feita pela assessoria de comunicação da emissora.

"A apresentadora Maria Júlia Coutinho testou positivo, tem sintomas leves e passa bem. Ela deve estar de volta ao Fantástico em breve", informa o comunicado da Globo.

Maju apresentou os primeiros sintomas após os desfiles e ainda não pode retornar à sua função. Já Alex Escobar, seu parceiro de cobertura, está de folga e não teve seu quadro de saúde informado pela assessoria da TV.

fotogaleria

Atualmente, Maju Coutinho apresenta o "Fantástico" ao lado de Poliana Abritta e, neste ano, estreou ao lado de Alex Escobar na Marquês de Sapucaí.