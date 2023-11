Ao todo, foram apreendidas 962 cápsulas de cocaína, 484 buchas de maconha, duas capas de colete, dois rádios transmissores e uma base de rádio - Divulgação

Ao todo, foram apreendidas 962 cápsulas de cocaína, 484 buchas de maconha, duas capas de colete, dois rádios transmissores e uma base de rádioDivulgação

Publicado 15/11/2023 07:23

Araruama - Na noite do último domingo (12), a Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de drogas no Condomínio 2, no bairro Bananeiras.

Segundo informações da PM, uma guarnição do Grupamento de Ações Táticas (GAT) estava realizando patrulhamento na região quando recebeu uma denúncia da possível localização do esconderijo das drogas da comunidade do C2.

A guarnição procedeu imediatamente ao endereço e, chegando ao local, os agentes encontraram a farta quantidade de material entorpecente. Ao todo, foram apreendidos 962 cápsulas de cocaína, 484 buchas de maconha, duas capas de colete, dois rádios transmissores e uma base de rádio.

O material apreendido foi encaminhado à 118ª DP (Araruama), onde a ocorrência foi registrada. Até o momento, não há informações sobre a identidade dos suspeitos que estavam responsáveis pelo esconderijo e a polícia segue investigando o caso. Ninguém foi preso.

*Com informações de RC24H